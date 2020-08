Evadare ca-n filme dintr-o inchisoare. Un detinut a coborat 12 etaje din celula pe cearceafuri innodate

Pablo Robledo, care era arestat fiind acuzat de omor , a fost gasit de politisti vineri dupa-amiaza, in sud-vestul orasului Oklahoma, la cateva ore de la marea evadare, scrie The Independent Colegul sau de celula, Jose Hernandez, a cazut de pe franghia impovizata in dreptul etajului 4 al cladirii, insa se pare ca s-a ales doar cu un picior rupt.Mac Mulling, purtatorul de cuvant al inchisorii, spune ca, inainte de a cobori pe franghia din cearceafuri, barbatii au aruncat o saltea de la etaj.Potrivit jurnalistilor de la televiziuna locala KOCO, cladirea inchisorii a fost terminata in 1991, iar inginerii si arhitectii au spus atunci ca unitatea, care a costat 52 de milioane de dolari, este una extrem de sigura, datorita modului in care a fost proiectata.Dupa doar doua luni, insa, din inchisoarea respectiva a avut lor prima evadare.