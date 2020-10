Criminalul din submarin, Peter Madsen, arestat in urma unei evadari spectaculoase dintr-o inchisoare din Danemarca. Inventatorul a amenintat ca are o bomba

Convicted murderer Peter Madsen, who killed journalist Kim Wall in 2017 on board his submarine, has been surrounded by police and arrested after trying to escape from prison.



Inconjurat initial de politie in apropierea Inchisorii Albertslund, la periferia Copenhagai, detinutul a fost retinut si "evacuat" marti la pranz, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter politia daneza.Fortele de ordine au confirmat anterior AFP scurta tentativa de evadare a lui Peter Madsen, in timpul careia a reusit sa ajunga la cateva sute de metri de penitenciarul in care isi ispaseste pedeapsa. Potrivit tabloidului danez Ekstra Bladet, evadarea a avut loc catre ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei).Peter Madsen ar fi amenintat personalul penitenciarului cu un obiect "asemanator unui pistol" si a luat un ostatic inainte sa evadeze. Martori declara pentru presa daneza ca Madsen conducea o camioneta alba in momentul in care a fost inconjurat de politie, la cateva sute de metri distanta de inchisoare.El nu a fost arestat imediat. Inainte de arestare , el a ramas mult timp asezat pe iarba, sprijint cu spatele de un rand de arbori, inconjurat de doi politisti culcati la pamant, cu armele atintite asupra detinutului, porivit unor imagini difuzate de presa.Aceasta indelungata arestare a avut loc din cauza ca fugarul sustinea ca are o bomba, potrivit presei. Peter Madsen, un inventator in varsta de 49 de ani, a fost condamnat in aprilie 2018 de uciderea jurnalistei Kim Wall, la varsta de 30 de ani, dupa ce aceasta a venit sa-l intervieveze la bordul submarinului sau, in august 2017.In timpul procesului, el a recunoscut ca a taiat in parti trupul neinsufletit al femeii, dupa care l-a aruncat in Marea Baltica, insa a spus ca tanara a murit accidental. Madsen si-a recunoscut insa pentru prima oara vina luna trecuta, intr-un documentar difuzat de televiziunea daneza. "Exista numai un singur vinovat si eu sunt", a declarat el.