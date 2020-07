Facebook a eliminat zeci de conturi care apartineau unui fost colaborator apriopiat al lui Donald Trump. Vizati de masura au fost si apropiati ai presedintelui Braziliei

Platforma de socializare a anuntat ca Stone si asociatii acestuia, inclusiv un sustinator preminent al grupului de extrema-dreapta Proud Boys, din Florida, statul de origine al lui Stone, au folosit conturi false si urmaritori pentru a promova cartile si postarile lui Stone.Facebook a luat masurile impotriva lui Stone in aceeasi zi in care a eliminat conturi legate de angajati ai familiei liderului brazilian Jair Bolsonaro si alte doua retele conectate la operatiuni de politica interna din Ecuador si Ucraina.Directorul pentru politici de securitate cibernatica al Facebook, Nathaniel Gleicher, a spus ca eliminarea conturilor are rolul sa arate ca angajamentul artificial pentru impact politic va fi stopat, indiferent despre cine este vorba."Nu conteaza ce spun si nu conteaza cine sunt. Anticipam ca vom vedea mai multi actori politici care vor depasi aceasta linie si se vor folosi de acest comportament neautentic coordonat pentru a incerca sa influenteze dezbaterile publice", a declarat Gleicher pentru Reuters, inainte de a face anuntul pe blogul companiei.Oficialii Facebook au spus ca au eliminat contul personal de pe Facebook al lui Stone si pagini de pe Instagram, precum si pagina Stone Cold Truth de pe Facebook, care avea 141.000 de urmaritori.Un total de 54 de conturi Facebook si 50 de pagini au fost eliminate pentru comportament incorect, inclusiv pentru crearea de pagini false. Conturile respective au cheltuit peste 300.000 de dolari pe publicitate, in ultimii cativa ani, potrivit Facebook.Directorul general Mark Zuckerberg a fost informat inainte de applicarea masurilor.Eliminarea conturilor risca sa ii nemultumeasca mai mult pe Trump ssi pe alti conservatori, care acuza Facebook ca suprima vocile de dreapta.Anul trecut, Facebook a eliminat o reclama pentru realegerea lui Trump care includea un simbol nazist.Facebook este presata de aparatorii drepturilor civile si de grupuri aliate si sute de advertiseri s-au alaturat boicotului acestora care cere companiei sa combata raspandirea urii si a mesajelor divizive de pe platforma sa.Stone a fost condamnat anul trecut pentru influentarea martorilor si pentru ca a mintit Congresul, in cadrul investigatiei referitoare la amestecul Rusiei in alegerile din 2016.