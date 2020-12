Cine sunt bogatii condamnati in dosarul Ferma Baneasa. Trecutul lui Remus Truica, Dan Andronic, printul Paul si al lui Beny Steinmetz

este un controversat om de afaceri din Romania. El a fost consilier al premierilor Adrian Nastase si Calin Popescu Tariceanu . A fost condamnat joi, 17 decembrie, la sapte ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casatie si Justitie., cunoscut ca Paul-Philippe de Hohenzollern, nu este insa recunoscut ca membru al casei nobiliare de Hohenzollern-Sigmaringen si nici al Casei Regale a Romaniei. Este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino, fiu al printului Carol al Romaniei. Mama lui Paul este Helene Henriette Naravitzine, prima sotie a lui Mircea Grigore Carol. Paul-Philippe este casatorit, din 1995, cu Lia Georgia Triff, cetateanca americana de origine romana. Printul Paul a primit trei ani si patru luni de inchisoare cu executare in acelasi dosar ca Truica.este un jurnalist si consultant politic. El a condus cotidianul Evenimentul Zilei. Andronic a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul citat.Benjamin "Beny" Steinmetz este un miliardar care locuieste la Geneva, are afaceri cu diamante, printre altele, si o avere de 3,5 miliarde de dolari, dupa unele surse.In 2019, miliardarula fost trimis in judecata in Geneva, intr-un caz international de coruptie . El este acuzat ca ar fi dat spagi de 10 milioane de dolari unor oficiali din Guinea pentru a primi in exploatare un mare zacamant de fier. Steinmetz neaga acuzatiile.In Romania, omul de afaceri israelian este implicat in proiectul minier de la Rosia Montana . Steinmetz a dat in judecata statul roman si a cerut o despagubire de 4,4 miliarde de dolari pentru ca nu a primit unda verde sa exploateze aurul din Apuseni, potrivit Rise Project.Consultantul politica colaborat cu Traian Basescu , pe vremea cand era primar al Capitalei, cu Calin Popescu Tariceanu, cand a fost premier si cu Vasile Blaga , liderul PD-L. Tal Silberstein a venit in Romania ca reprezentant al "Greenberg, Carville & Shrum", compania americana de consultanta, formata de israelienii care au condus campania lui Ehud Barak impotriva lui Benjamin Netanyahu in 1999 si strategul lui Bill Clinton (James Carville). Din 2006, GCS a incheiat un parteneriat cu firma lui Dan Andronic, aducandu-l si pe Arthur Finkelstein. Tal Silberstein detinea 25% din Multimedia Political Communication.Israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul "Ferma Baneasa".Potrivit DNA , acuzatiile retinute in sarcina celor 22 de acuzati vizeaza infractiuni comise in perioada 2006-2013 in diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), in interesul obtinerii unor imobile de o valoare deosebita, intre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de Paul Philippe Al Romaniei.