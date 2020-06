Fost director al Postei Romane, condamnat la 6 ani inchisoare pentru luare de mita. Pronuntarea sentintei, amanata de 22 de ori

Ziare.

Procesul a durat trei ani si jumatate, iar judecatorul care s-a ocupat de acest caz a amanat de 22 de ori pronuntarea sentintei in dosar.Conform deciziei instantei, Daniel Neagoe Dumitru a primit cate 5 ani inchisoare pentru 3 infractiuni de luare de mita. Pedepsele au fost contopite, fiind adaugat un spor de pedeapsa de un an, astfel incat fostul director va executa 6 ani inchisoare.Pe de alta parte, Daniel Neagoe Dumitru a fost achitat pentru abuz in serviciu, judecatorul invocand o decizie a Curtii Constitutionale din 2017 privind aceasta infractiune.De asemenea, a fost incetat procesul penal in legatura cu savarsirea infractiunii de conflict de interese, deoarece fapta s-a prescris.Tribunalul a mai dispus confiscarea de la fostul director a sumei de aproximativ 575.000 lei, insa instanta a lasat nesolutionata actiunea formulata de compania Posta Romana, care se constituise parte civila in dosar cu sumele de 1.595.739 lei si 1.267.741 lei.Decizia instantei nu este insa definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.In decembrie 2016, Daniel Neagoe Dumitru a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita - trei fapte, abuz in serviciu - doua fapte si conflict de interese.Potrivit DNA, in perioada iunie-iulie 2010, Daniel Neagoe Dumitru, in calitate de director general al Postei Romane, a pretins de la directorul unei societati comerciale (martor in cauza), cu care compania nationala pe care o conducea avea incheiat un contract de prestari servicii de curatenie in unitati postale, sa cedeze in subantrepriza unele lucrari catre societatea Dig Prodcom SRL (in prezent radiata) pe care primul o controla printr-o interpusa.Daniel Neagoe Dumitru ar fi conditionat executarea in bune conditii a contractului de servicii de curatenie incheiat de Posta Romana de primirea foloaselor necuvenite. Martorul a dat curs solicitarii lui Dumitru prin incheierea unui contract de subantrepriza datat 28 iunie 2010. Foloasele necuvenite, dobandite ulterior de inculpat, reprezinta profitul net de 109.828 lei realizat in executarea contractului de subantrepriza de catre societatea pe care o controla, Dig Prodcom SRL.Conform DNA, in cursul lunii iulie 2010, ca urmare a faptului ca Daniel Neagoe Dumitru si-ar fi majorat pretentiile, intre societatea comerciala administrata de martor si Dig Prodcom SRL s-a incheiat un nou contract, antedatat 30 iunie 2016. In baza acestui contract, Dig Prodcom SRL ar fi trebuit sa furnizeze servicii de consultanta care in realitate nu erau necesare. Foloasele obtinute de Dumitru reprezinta valoarea prestatiilor, incasata de Dig Prodcom SRL, respectiv 144.000 lei.Totodata, anchetatorii sustin ca, in toamna anului 2010, Daniel Neagoe Dumitru ar fi acceptat ca, intr-o asociere in participatiune, Posta Romana sa efectueze cu o alta firma serviciul de incasare electronica a facturilor la utilitati (prin folosirea unei retele de terminale POS), numai daca in asociere era inclusa, fara a presta efectiv un serviciu, si o a treia societate comerciala, respectiv Dig Prodcom SRL."In acest mod, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe ar fi acceptat ca aceasta din urma societate comerciala sa preia, nejustificat, o parte din profitul companiei nationale. Astfel, in baza prevederilor contractului de asociere in participatiune, au fost intocmite pentru perioada noiembrie 2010 - august 2012 un numar de 22 de 'deconturi pentru operatiuni in participatie', fiind achitata catre SC Dig Prodcom SRL suma totala de 1.595.739,28 lei", precizeaza procurorii.Potrivit DNA, pentru ca Posta Romana sa efectueze cu celeritate platile si pentru a se accepta "fara discutii interminabile" introducerea de noi produse in portofoliul de produse operate de asociere, Daniel Neagoe Dumitru ar fi primit foloase necuvenite de la aceeasi societate, in modalitatea semnarii unor contracte de prestari servicii cu firma Dig Prodcom SRL, pentru prestatii simulate. Din "executarea" acestor contracte, Dumitru ar fi obtinut foloase necuvenite in suma totala de 321.541 lei.In acelasi context, noteaza procurorii, dar in ce priveste prestarea serviciului de reincarcare electronica a cartelelor telefonice prepaid, prin folosirea acelorasi terminale POS instalate in unitatile postale de doua firme, in luna decembrie 2010, Daniel Neagoe Dumitru, cu incalcarea atributiilor de serviciu, a interpus societatea Lonestar SRL (in prezent radiata) in relatia comerciala dintre societatile comerciale detinatoare de terminale POS si Posta Romana.Ulterior, Lonestar SRL ar fi cesionat in favoarea Dig Prodcom SRL toate drepturile si obligatiile care decurgeau din contractul incheiat cu Posta Romana. Actul de cesiune si un act aditional la contractul initial amintit incheiate de Posta Romana cu Dig Prodcom SRL au fost semnate de Dumitru Daniel Neagoe, in conditiile conflictului de interese, avand in vedere ca Dig Prodcom SRL era in fapt firma sa si a obtinut foloase patrimoniale de pe urma acesteia", se precizeaza in comunicat.Astfel, adauga DNA, prin interpunerea Dig Prodcom SRL (care nu a prestat efectiv niciun serviciu), fara sens economic, Posta Romana ar fi renuntat la o parte din comisionul care i s-ar fi cuvenit din incasarile rezultate ca urmare a prestarii serviciului de reincarcare electronica a cartelelor telefonice prepaid. In acest mod, Dig Prodcom SRL a obtinut un folos de 1.267.741 lei, reprezentand profit net.