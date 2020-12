Fosta vicepresedinta iraniana, condamnata 30 de luni de inchisoare pentru ca s-a opus regimului islamic

Molaverdi este acuzata ca a divulgat documente de stat secrete catre puteri straine si ca a facut propaganda politica impotriva regimului islamic.Nu s-au dat alte detalii cu privire la acuzatiile impotriva ei.Molaverdi a negat ambele acuzatii "Am primit verdictul astazi si voi protesta in urmatoarele 20 de zile si voi face cu siguranta apel", a declarat ea pentru agentia de stiri Isna.Molaverdi a fost vicepresedinte in primul mandat al presedintelui Hassan Rouhani, intre 2013 si 2017.Dupa aceea, Rouhani a numit-o consilier pentru drepturile sale civile.Avocata in varsta de 55 de ani este cunoscuta de ani de zile pentru lupta ei pentru drepturile femeilor si ale omului in Republica Islamica. In acest context, ea a lucrat si cu diverse agentii ONU din Iran.CITESTE SI: Donald Trump a promulgat o lege controversata de lupta impotriva dopajului