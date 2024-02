Fostul deputat fugar Tanjala ramane deocamdata in Insulele Cayman

Fostul deputat PDSR Mihai Tanjala vrea sa faca apel impotriva deciziei de saptamana trecuta a unui tribunal din Insulele Cayman, care a stabilit ca acesta sa fie extradat in Romania, pentru a-si executa pedeapsa de 5 ani de inchisoare primita in tara.

Tanjala, unul dintre fondatorii serviciului secret "Doi si-un sfert", a fugit din Romania in 2011, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru coruptie. Fostul parlamentar a fost prins recent in Insulele Cayman.

Urma sa fie extradat din Insulele Cayman, unde a fost arestat in luna octombrie. Un tribunal de aici a luat decizia, pe 29 decembrie, ca Tanjala sa fie extradat, acesta urmand sa fie trimis in Romania.

Insa Tanjala a anuntat ca intentioneaza sa faca apel impotriva hotararii instantei, asa ca a fost mutat dintr-un centru de detentie pentru imigranti in Penitenciarul Northward, potrivit postului local Cayman 27 News.

Mihai Tanjala are la dispozitie doua saptamani, incepand cu 29 decembrie, sa se adreseze Marii Curti din Insulele Cayman, in cazul in care considera ca este incarcerat pe nedrept.

Oficialii de la Bucuresti au cerut extradarea lui Mihai Tanjala, care anterior a vrut sa obtina azil in Insulele Cayman, motivand ca dosarul sau este unul politic, insa solicitarea i-a fost respinsa pe 23 decembrie.

Mihai Tanjala a fost condamnat definitiv, in 2011, la cinci ani de inchisoare. Dupa ce a aflat decizia instantei, fostul deputat a fugit in Statele Unite, in Florida. Apoi a ajuns in Cayman, unde a reusit sa stea cateva saptamani, fara a fi descoperit de autoritati. El a fost prins abia dupa ce a incercat sa intre in Jamaica.

Mihai Tanjala a fost trimis in judecata in 2009, pentru devalizarea Intreprinderii de Constructii si Utilaje Grele din Giurgiu. Prejudiciul adus statului a fost calculat la 500.000 de euro.

Inainte de 1989, Tanjala ar fi fost ofiter de contrainformatii al Securitatii. In anii '90, ar fi facut parte dintre cei care au pus bazele serviciului secret al Ministerului de Interne, cunoscut drept "Doi si-un sfert", in prezent DGIPI.