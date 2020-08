Fostul primar din Onesti, suspendat din functie pentru coruptie in 2015, candideaza din nou. Neghina a luat Bac-ul cu spaga

Laurentiu Neghina a candidat pe listele comune ale PDL UNPR sub sigla, "Aliantei pentru Bacau" in 2012 si a castigat mandatul de primar in detrimentul lui Emil Lemnaru ( PSD ), primar al municipiului Onesti timp de 12 ani.El a fost suspendat din functie in 2015 dupa ce a primit sentinta definitiva in dosar.La alegerile de anul acesta, Laurentiu Neghina va candida la primarie pe listele PMP.Dosarul "Coruptie la Bacalaureat" de la Liceul Alexandru Vlahuta din Podu Turcului, in care au fost cercetate aproape o suta de persoane, a fost deschis in anul 2010, cand procurorii, politistii de la anticoruptie si jandarmi au descins la examenul de Bacalaureat si au ridicat mai multe plicuri cu bani si liste cu numele unor candidati, despre care anchetatorii spuneau la vremea respectiva ca au platit pentru a trece probele.Directorii unitatii de invatamant si secretara Liceului din Podu Turcului au fost condamnati la pedepse de doi si trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.