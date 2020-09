Groapa de gunoi clandestina, pe un teren al Primariei Sectorului 3. Locul era acoperit cu pamant peste care se turna beton

Comisarii care au mers in control au constatat ca locul era acoperit cu pamant, peste care se turna beton, iar reprezentantii Directiei de Salubritate au refuzat sa permita sapaturi pentru verificarea reclamatiei. Garda de Mediu a dispus oprirea lucrarilor de betonare si realizarea de sapaturi."Actiunea se afla in desfasurare, iar in cazul in care cele sesizate se confirma, Directia Generala de Salubritate Sector 3 risca sanctiuni in cuantum de 200.000 lei pentru faptele contraventionale, respectiv inchisoare de la 3 luni la 1 an pentru faptele care constituie infractiuni ", arata Garda de Mediu."Pornind de la o sesizare insotita de fotografii in care era reclamat faptul ca pe un teren situat in Sectorul 3 din Capitala sunt ingropate cantitati mari de deseuri menajere intr-o groapa executata prin excavatie, in cursul zilei de luni, 21.09.2020, o echipa din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu a descins pe amplasamentul din Splaiul Unirii care apartine Primariei Sectorului 3, prin Directia Generala de Salubritate Sector 3", arata reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, miercuri, intr-o postare pe Facebook La locul respectiv, comisarii GNM au constatat ca suprafata in cauza era acoperita cu pamant si au cerut decopertarea, pentru a stabili daca exista sau nu deseuri ingropate."Reprezentantul Directiei Generale de Salubritate Sector 3 a refuzat efectuarea lucrarilor solicitate motivand ca nu detine un utilaj cu care sa poata face sapaturile (desi, conform Autorizatiei de Mediu, Directia Generala de Salubritate Sector 3 detine 3 buldoexcavatoare). Astfel, in scopul finalizarii controlului, Garda Nationala de Mediu a contractat o societate care a pus la dispozitie un buldoexcavator si personal specializat", spun reprezentantii GNM.Astfel, in 22 septembrie, comisarii GNM au revenit acolo insotiti de un utilaj specializat, in vederea decopertarii pentru confirmarea sau nu a aspectelor reclamate."Initial, conducerea unitatii nu a permis accesul echipei de control pe amplasament. Urmare a atitudinii ferme a comisarilor si a apelului la 112 efectuat de catre acestia, in jurul orelor 16:40, s-a obtinut permisiunea de a intra in incinta unitatii, insa reprezentantul Directiei Generale de Salubritate Sector 3 a refuzat accesul utilajului, insistand ca e mai bine ca sapaturile din teren sa fie realizate a doua zi, dimineata, cu un excavator al societatii", precizeaza sursa citata.Ulterior, comisarii GNM au constatat ca, de fapt, pe suprafata de 500 mp pe care intentionau sa faca sapaturi de verificare se executau lucrari de turnare beton. La solicitarea echipei de control, conducerea unitatii nu a putut prezenta documente justificative care sa ateste legalitatea lucrarilor."Aspectele constatate, coroborate cu lipsa oricaror avize de realizare a lucrarii de betonare, au adancit suspiciunile echipei de control cu privire la aspectele sesizate", spun reprezentantii Garzii de Mediu.Ca urmare, comisarii au dispus sistarea lucrarilor de construire si aducerea terenului ce face obiectul prezentului control la starea initiala si efectuarea, in prezenta comisarilor GNM, a lucrarilor de sapatura in vederea stabilirii veridicitatii sau nu a aspectelor ce fac obiectul prezentului control (eliminarea deseurilor pe un amplasament neautorizat)"In consecinta, avand in vedere faptul ca Directia Generala de Salubritate Sector 3 nu a facilitat controlul activitatilor pe care le desfasoara, prin faptul ca a refuzat efectuarea de sapaturi in sensul verificarii aspectelor reclamate si pentru ca a trecut la executarea de lucrari de turnare de beton pe suprafata care face obiectul controlului, se face pasibila de mai multe sanctiuni contraventionale. Actiunea se afla in desfasurare, iar in cazul in care cele sesizate se confirma, Directia Generala de Salubritate Sector 3 risca sanctiuni in cuantum de 200.000 lei pentru faptele contraventionale, respectiv inchisoare de la 3 luni la 1 an pentru faptele care constituie infractiuni", mai spun reprezentantii GNM.