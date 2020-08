Interlopul Emi Pian, executat luni noaptea in stil mafiot, avea rol de "banca" la jocuri de barbut. Partida care i-a adus inchisoare cu executare

Emi Pian, unul dintre cei mai temuti interlopi ai Capitalei a fost omorat in noaptea de luni spre marti intr-o rafuiala care a avut loc in Sectorul 6. Modul de actiune interlopului Pian este dezvaluit in dosarul in care interlopul a si ajuns sa fie condamnat pentru camata, santaj si influentarea declaratiilor.In acest caz, Pian a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare pentru ca l-a santajat si a incercat sa ii influenteze declaratiile unui jucator de barbut pe care l-a imprumutat cu 20.000 de lei la o partida in care victima a ramas fara bani.Totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane. Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul. Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.Problemele au aparut in momentul in care barbatul care a imprumutat banii si-a stins datoria si a cerut masina inapoi. Emi Pian a sustinut ca a vandut-o si ca nu-i mai da nimic inapoi, mai ales ca jucatorul de barbut avea si o datorie mai veche la el. In acest moment, pagubitul a sesizat Politia.Acuzatia de influentare a declaratiilor are legatura cu demersurile facute pe langa tatal sau, lider al clanului Duduianu, pentru ca barbatul sa-si retraga plangerea la politie Judecatorii au aratat in sentinta de condamnare a lui Duduianu ca "inculpatul s-a folosit de notorietatea pe care calitatea de membru al clanului Duduianu i-o confera pentru a o ameninta pe persoana vatamata si pentru a pleca cu autoturismul acesteia din casa ei"., au mai aratat judecatorii care l-au condamnat pe Pian.Citeste si: