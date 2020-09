Liderul clanului Cordunenilor, eliberat conditionat din inchisoare. Costel Corduneanu a fost condamnat in ianuarie la 3 ani de inchisoare

Decizia a fost luata de Tribunalul Mures, care a admis o contestatie formulata de condamnat. Costel Corduneanu a depus mai multe solicitari in instanta pentru a fi eliberat, el invocand ca a intrunit fractia necesara inca din vara.Asta pentru ca pedeapsa de trei ani de inchisoare din ianuarie a fost redusa de judecatori la finele lunii aprilie, cand magistratii din Mehedinti au scazut din condamnare doua intervale de arest preventiv de-ale lui Corduneanu.1 an si 2 luni au fost scazuti din arestul preventiv petrecut in 2010-2011, in dosarul in care a fost in cele din urma condamnat. Judecatorii au luat in calcul alte 9 luni de arest de-ale acestuia.E vorba de o perioada de incarcerare din 2004-2005, cand Costel Corduneanu era acuzat de trafic de droguri . In acel dosar, Corduneanu a fost in cele din urma achitat definitiv. Scazand mai bine de 2 ani de inchisoare, Corduneanu a devenit eligibil pentru eliberare conditionata pe 5 august.In luna ianuarie a acestui an, 24 dintre cei 27 de membri ai clanului Corduneanu, judecati intr-un dosar de crima organizata, au scapat dupa ce faptele s-au prescris, au fost clasate sau nu au fost probate. Costel Corduneanu a primit 3 ani de inchisoare cu executare dupa ce a fost declarat vinovat ca a platit un hacker sa ii spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi daca aceasta face sau nu videochat.In 2016, Tribunalul Maramures pronuntase pedepse la inchisoare pentru 25 dintre cei 27 de inculpati. Costel Corduneanu primea, atunci, 8 ani de inchisoare, in timp ce Vasile Calin , de pilda, era condamnat la 10 ani de inchisoare.Dosarul Cordunenilor a fost trimis in instanta in 2010, atunci cand majoritatea membrilor importanti ai gruparii se aflau in spatele gratiilor. In timpul procesului, toti membrii importanti ai clanului, fara exceptie, au fost eliberati din arest preventiv si s-au intors acasa la Iasi. Cordunenii au fost acuzati ca s-au organizat pe paliere si au derulat o "vasta activitate infractionala, de la santaj, furturi, infractiuni imobiliare sau bancare, inselaciune etc".