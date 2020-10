Medic din Arad, condamnat la inchisoare cu suspendare in dosarul testarilor de medicamente la Psihiatrie

Inculpata a fost condamnata pentru fals intelectual in forma continuata, pentru celelalte acuzatii , intre care luare de mita, fiind achitata.Tribunalul Arad a dat, miercuri, prima sentinta in acest dosar, inregistrat in iulie 2016, iar solutia poate fi atacata cu apel in zece zile de la comunicare.Conform solutiei pe scurt, inculpata Delia Podea a fosta achitata pentru abuz in serviciu in forma continuata (12 acte materiale), fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata (8 acte materiale), fals intelectual in forma continuata (45 acte materiale), uz de fals (53 acte materiale) si luare de mita in forma continuata (23 acte materiale).Instanta a condamnat-o, insa, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual in forma continuata (5 acte materiale) si a aplicat pedepse complementare privind interzicerea unor drepturi, intre care cel de a ocupa profesia de medic pe durata de un an si sase luni de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.Termenul de supraveghere acordat pentru suspendarea executarii pedepsei este de doi ani, iar Podea va mai trebui sa presteze munca nerenumerata in folosul comunitatii 80 zile la Consiliul Local Arad sau Pecica. De asemenea, va plati 5.000 de lei cheltuieli judiciare.Instanta a mai decis sa mentina masura asiguratorie a sechestrului, in cazul mai multor bunuri, intre care tablouri si alte obiecte de arta, unele proprietati imobiliare si sume de bani.Solutia precizeaza ca o serie de probe depuse de procurori, obtinute in urma mandatelor de supraveghere tehnica, au fost declarate nule in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 802 din 2017.A doua inculpata in dosar, Claudia Haiduc (fosta pacienta), a fost achitata pentru complicitate la abuz in serviciu si condamnata la un an de inchisoare pentru complicitate la fals intelectual in forma continuata (cinci acte materiale). Instanta amana aplicarea pedepsei inchisorii pe un termen de supraveghere de doi ani de la data ramanerii definitive a solutiei. Totodata, Haiduc va plati cheltuieli judiciare de 1.000 lei.Parchetul General anunta, in 2016, ca Delia Podea, medic primar psihiatru, a fost trimisa in judecata dupa ceTotodata, utilizand ascendentul moral si profesional de care beneficia in relatia cu medicii rezidenti ai Sectiei de Psihiatrie, carora le era indrumator, Delia Podea i-ar fi determinat si i-ar fi constrans pe acestia sa savarseasca astfel de ilegalitati.In mod concret, conform comunicatului de la acea data transmis de procurori,Pentru obtinerea semnaturii pe declaratia privind consimtamantul participarii la studiu, Delia Podea ar fi actionat in doua modalitati: prezenta documentul pacientilor sau apartinatorilor acestuia (in situatia pacientilor fara discernamant) drept acord pentru prelevarea unor probe biologice ori pentru efectuarea unor analize; contrafacea sau dispunea unor medici rezidenti sa contrafaca semnatura pacientilor.Totodata, Podea nu ar fi consemnat in foile de observatii administrarea unei medicamentatii suplimentare neadmise de protocol, dar care producea efectele pozitive vizate de studiu.Procurorii mai sustineau ca, in situatia in care pacientii nu raspundeau la medicamentul testat, pentru a fi mentinuti in studiu, li se administrau medicamente continand substante neadmise in protocolul de studiu, iar pentru a ascunde acest fapt probele biologice atribuite pacientilor erau de fapt recoltate de la cadrele medicale ale sectiei. Pe fondul administrarii medicamentatiei experimentale, starea de sanatate a subiectilor s-ar fi inrautatit semnificativ.La externare, pacientilor inrolati in studiu li s-ar fi intocmit doua seturi de documente: unele reale, care consemnau includerea in studiu, diagnosticul si tratamentul experimental administrat, si altele contrafacute, inmanate pacientului si care consemnau administrarea unui tratament clasic, fara mentionarea includerii in studiu.Prin aceste modalitati, Delia Podea ar fi urmarit includerea in studii a unui numar cat mai mare de pacienti si efectuarea chiar fictiva a cat mai multe vizite, scopul final fiind acela de a incasa sume mai mari din partea sponsorilor (producatori de medicamente), dat fiind ca medicul primea de la acestia un onorariu, dar si cate 400 de euro/ vizita /pacient.Astfel, pentru studiile clinice desfasurate, ea ar fi incasat de la un singur sponsor suma totala de 179.994 euro.In 2016, procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile apartinand Deliei Podea: 22 de tablouri si o sculptura (in valoare de aproximativ 91.400 de euro); un teren intravilan in comuna Vladimirescu, judetul Arad (in suprafata de 603 mp); un imobil situat in Arad (compus din teren si casa de locuit); un teren intravilan situat in comuna Livada, judetul Arad (in suprafata de 600 mp); precum si 21.150 lei, 4.400 euro, 1.081 USD si 645 GBP, sume ridicate cu ocazia unor perchezitii domiciliare. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 71.306 lei, 111.635 euro si 140.468 USD, aflate in conturi bancare.