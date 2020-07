Medic din Cluj, condamnat la inchisoare cu executare pentru luare de mita

Sentinta poate fi atacata cu recurs."Condamna pe inculpatul Racasan Florin Mihai, in baza art. 289 alin. l Cod Penal coroborat cu art. 5 si art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. l Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod de Procedura Penala, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani si 10 (zece) luni inchisoare, cu executare in regim de detentie, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. In temeiul art. 289 al. 1, rap. la art. 66 alin. 1 lit. g), art. 67 al. 2 si art. 68 al. 1 lit. c) Cod Penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exercitarea dreptului de a exercita profesia de medic de care s-a folosit pentru comiterea faptei, pe o perioada de 2 ani, dupa executarea pedepsei principale a inchisorii. In baza art. 65 alin. 1 si 3 raportat la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod Penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea dreptului de a exercita profesia de medic, de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In temeiul art. 72 Cod penal rap. la art. 399 al. 9 Cod de Procedura Penala scade din durata pedepsei principale durata retinerii si a arestului la domiciliu din data de 15.07.2019 pana la data de 30.11.2019 (inclusiv). In baza art. 289 al. 3 Cod de Procedura Penala dispune confiscarea speciala de la inculpat a sumei de 5.050 euro sau echivalentul in lei, la cursul BNR din ziua confiscarii", scrie foaiatransilvana.ro.Medicul a fost prins in flagrant la finalul lunii ianuarie 2020, cand a luat mita suma de 600 de euro, de la un pacient pe care il operase la picior.