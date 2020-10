Miliardara condamnata la sase ani de inchisoare pentru ca a finantat o secta care folosea femeile ca sclave sexuale

Sentinta este una grea, mai ales ca procurorii cereau cinci ani de inchisoare pentru mostenitoarea Seagram, in varsta de 41 de ani. Ea a pledat vinovata in 2019 pentru frauda cu cardul de credit si pentru ascunderea unui imigrant clandestin in numele organizatiei Nxivm, creata de "gurul" Keith Raniere, gasit vinovat in iunie 2019 pentru ca a mentinut cativa ani "un harem" de 15 pana la 20 de sclave sexuale.Procurorii au sustinut ca Bronfman i-a acordat acestuia un sprijin financiar important din averea ei estimata la 210 milioane de dolari."Nu exista nicio indoiala ca Raniere nu ar fi putut savarsi infractiunile pentru care a fost condamnat fara aliati puternici precum Bronfman", au precizat ei intr-un document inainte de audiere.Dintre cele sase persoane acuzate in scandalul dezvaluit in martie 2018, Clare Bronfman este prima care si-a aflat sentinta.Keith Raniere, care a sustinut intotdeauna ca relatiile sexuale cu femeile in cauza au fost consensuale, urmeaza sa isi afle sentinta pe 27 octombrie.Celelalte patru persoane au pledat vinovat, printre acestea aflandu-se actrita Allison Mack din serialul "Smallville", care si-a recunoscut vinovatia in aprilie 2019.