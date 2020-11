O instanta din Emiratele Arabe Unite l-a condamnat pe un jurnalist la doi ani de inchisoare pentru un reportaj inventat despre COVID-19

Ancheta penala a stabilit in august ca reportajul a fost 'in intregime inventat', ca familia descrisa nu exista, iar povestea este complet fictiva. Camera de apel a Curtii Federale din Abu Dhabi si-a insusit acest punct de vedere si a pronuntat condamnarile de cate doi ani de inchisoare pentru cei doi inculpati.Dupa ispasirea pedepsei, jurnalistul - care este cetatean strain - va fi expulzat din Emiratele Arabe Unite, a adaugat WAM, fara a preciza cetatenia respectivului.In Emirate s-au consemnat pana acum peste 138.000 de cazuri de coronavirus, urmate de peste 500 de decese. Autoritatile sustin ca au gestionat exemplar criza sanitara si avertizeaza frecvent impotriva stirilor false care 'tulbura securitatea si pacea, raspandesc teroarea si afecteaza interesul public'.AFP nu a reusit sa obtina un comentariu de la institutia publica Abu Dhabi Media, care detine si canalul de stiri cu acelasi nume, implicat in dosarul reportajului fals.Emiratele Arabe Unite se afla pe locul 131 din 180 de tari in clasamentul mondial al libertatii presei intocmit de Reporters Sans Frontieres (RSF). In general, in Emirate jurnalistii considerati vinovati de calomnie, ofensa adusa autoritatilor sau difuzarea de informatii false care urmaresc sa afecteze imaginea tarii sunt condamnati la pedepse grele cu inchisoarea, iar in detentie sunt de multe ori tratati rau, arata RSF.