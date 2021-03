Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 12 ani si jumatate inchisoare pentru evaziune fiscala si delapidare in dosarul "Blue Air"

Ali Imad, condamnat la 7 ani inchisoare

Acuzatiile DNA

Prejudiciu de aproape 9 milioane de lei

Condamnarea dura a fost pronuntata intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a inregistrat in contabilitatea unei firme (fosta compania Blue Air Transport Aerian) achizitii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul roman cu 2 milioane euro.Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 11 ani pentru evaziune fiscala si 2 ani si 6 luni pentru delapidare , pedepse contopite cu o condamnare de 2 ani si 6 luni cu suspendare primita intr-un alt dosar, el avand de executat in final 12 ani si 6 luni.In acelasi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala, iar doua inculpate - Mioara (fosta Stancu) Baluta si Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru marturie mincinoasa.De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnata sa plateasca o amenda penala de 30.000 lei.Pe latura civila, instanta i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad si Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 catre ANAF, reprezentand TVA dedusa in mod nelegal la care se adauga obligatiile accesorii de plata aferente debitului principal (dobanda, penalitati, majorari).De asemenea, Nelu Iordache trebuie sa plateasca firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. In plus, au fost desfiintate mai multe inscrisuri, printre care si un contract de imprumut incheiat intre Iordache Nelu si Bata Sky in valoare de 11 milioane euro. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar in iunie 2018, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata si delapidare.In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, Mioara (fosta Stancu) Baluta, la data faptei angajata in cadrul unei banci, Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa si a societatii Bata Sky Imobiliare SA, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis pe masa judecatorilor ca, in perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache Nelu a inregistrat in contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achizitii fictive de materiale publicitare promotionale in valoare totala de 46.356.636 lei, din care TVA in cuantum de 8.972.252 lei."Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentand TVA dedusa in mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achizitionate de la doua societati administrate de Ali Imad", precizeaza DNA.Ulterior, pana in luna ianuarie 2014, Nelu Iordache si-ar fi insusit in mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui imprumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar in acest sens, ar fi incheiat un contract prin care a atestat in mod neadevarat ca a imprumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro."Acest contract ar fi generat, in sarcina societatii, o obligatie de restituire a sumei respective in favoarea lui Iordache, desi in realitate firma nu a incasat niciodata vreun ban, in modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.Anchetatorii precizeaza ca, fiind audiate in cadrul anchetei, Mioara (fosta Stancu) Baluta, angajata a unei banci, si Luiza (fosta Cristescu) Maria Ilie au declarat in mod mincinos ca, in perioada 18 - 28 aprilie 2011, in unitatea bancara in care prima isi desfasura activitatea, au fost desfasurate operatiuni in sensul celor aratate mai sus, in realitate, nefiind depusa, platita si retrasa vreo suma de bani.Nelu Iordache a mai fost trimis in judecata de DNA in mai multe dosare.