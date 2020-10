Pedeapsa dura pentru un criminal care a violat si ucis o femeie in varsta de 91 de ani: 24 de ani si 2 luni de inchisoare

Victima criminalului Crisan Vasile este o femeie in varsta de 91 de ani, care a fost batuta, violata de mai multe ori si, in final, stransa de gat pentru a fi ucisa. Victima a decedat dupa cateva zile la spital.Potrivit rechizitoriului, in noaptea de 5 aprilie 2020, in jurul orelor 23.00, pe fondul consumului de alcool , a patruns fara drept in locuinta persoanei vatamate, de 91 de ani, din Aiud, localitatea Pagida, pe care a constrans-o in mod repetat, prin acte de violenta fizica, sa intretina mai multe raporturi sexuale.Pentru a ascunde savarsirea infractiunii de viol, a luat hotararea infractionala de a o ucide pe victima, sens in care a sugrumat-o timp de cateva minute, pana cand aceasta a ramas inconstienta, moment in care a abandonat agresiunea fizica, considerand ca victima a decedat, cauzandu-i leziuni traumatice care, in final, au condus la deces Femeia a fost gasita dimineata de un nepot al acesteia, care, insa, nu si-a dat seama de la inceput ce s-a intamplat. Autorul faptelor a descris, atat in fata anchetatorilor, cat si in instanta de judecata, modul cum a actionat: "In seara de 05.04.2020 a consumat circa 500 ml tuica si circa 1,5 l vin, toate acestea pana in jurul orei 23.00, dupa care s-a hotarat sa mearga la victima B. S., despre care stia ca locuieste singura. Constatand ca poarta este incuiata, a patruns in curtea locuintei victimei sarind gardul, dupa care a intrat in casa. Victima nu dormea, iar inculpatul s-a asezat langa ea in pat, aceasta crezand, probabil, ca este cineva din familie. Inculpatul si-a dat pantalonii jos, cu intentia de a intretine raport sexual cu victima. In momentul in care a vrut sa se urce peste victima aceasta a ripostat, motiv pentru care inculpatul i-a dat o palma peste fata apoi un pumn, a prins-o de gat, strangand-o pentru ca nu a stat sa intretina raporturi sexuale.Apoi, i-a mai aplicat o lovitura cu pumnul, iar cand victima a incercat sa se ridice din pat a impins-o, aceasta lovindu-se cu capul de capatul patului si cazand langa pat. In tot acest timp, inculpatul a intretinut mai multe raporturi sexuale cu victima. Intre actele sexuale, inculpatul iesea in curte si fuma, insa a adunat chistoacele pentru a nu fi gasite si le-a aruncat pe drum. Dupa ultimul act sexual, inainte de a pleca, inculpatul s-a gandit sa omoare victima pentru ca aceasta sa nu spuna nimanui ce i s-a intamplat, asa incat a strans-o de gat circa 5 minute, pana a devenit inconstienta".Instanta a retinut contra inculpatului savarsirea infractiunii in circumstanta agravanta. Pedepasa finala rezultanta, ramasa definitiva in 15 octombrie 2020, este de 24 de ani si 2 luni de inchisoare.