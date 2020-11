Pedepse de pana la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul Romprest. Inculpatii vor plati la ANAF 19 milioane lei

Potrivit portalului instantelor de judecata, zece persoane trimise in judecata in acest dosar au fost condamnate la sapte ani si patru luni de inchisoare , alti opt inculpati primind pedepse intre 3 ani si sapte ani de detentie.Hotararea instantei de fond nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Unul dintre cei condamnati in acest dosar este fostul finantator al FC Petrolul Ploiesti , Nicolae Capra, care a primit patru ani de inchisoare.Instanta de fond a admis actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor Publice- ANAF si a dispus obligarea inculpatilor, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Compania Romprest Service SA, la plata unor sume in valoare totala de peste 19,5 milioane lei."In temeiul art. 404 alin. 4 C.pr.pen mentine masura asiguratorie dispusa prin Ordonanta nr. 384/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT - Serviciu Teritorial Ploiesti privind poprirea sumelor de bani in lei si valuta, datorate SC Compania Romprest Service S.A. Bucuresti de tertii propriti Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria Orasului Azuga si Tehcon Edilitare & Infrastructura SRL Otopeni, pana la concurenta sumei de 19.821.513,76, reprezentand prejudiciul cauzat statului prin infractiunea de evaziune fiscala", se mai arata in decizia Tribunalului Prahova.Un numar de 18 persoane au fost trimise in judecata in anul 2015 de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Ploiesti in dosarul Romprest, care vizeaza fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, anchetatorii dispunand la acel moment disjungerea cercetarilor fata de omul de afaceri Florian Walter.Printre cei 18 inculpati trimisi in judecata in acest dosar se afla si unul dintre fostii finantatori ai FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, iar compania Romprest este parte responsabila civilmente.Conform datelor oferite la acel moment de anchetatori, omul de afaceri Florian Walter era acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.Potrivit DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial, in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este in valoare totala de 4.500.000 de euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusa procesului de reciclare, precizau anchetatorii.CITESTE SI: Unul dintre cei mai bogati romani, inchisoare cu suspendare pentru tentativa de omor. Cum isi motiveaza judecatorii sentinta