Politistul Eugen Stan, condamnat in prima instanta la 19 ani de inchisoare

Potrivit Parchetului General,, informeaza AGERPRES Procurorii sustin ca modul de operare al lui Eugen Stan viza, in general, urmarirea victimelor in drumul lor spre blocurile in care locuiau, infractiunile fiind savarsite sub constrangerea exercitata de inculpat, in scara imobilelor sau in lift.Pe 8 ianuarie 2018, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Eugen Stan vizand, in primul rand, savarsirea infractiunii de agresiune sexuala asupra a doi minori, de 5, respectiv de 9 ani, la data respectiva inculpatul fiind angajat al Ministerului Afacerilor Interne.Prin ordonanta din 9 ianuarie 2018 a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus preluarea cauzei de catre Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ.