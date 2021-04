Politistul din Ploiesti care isi fila seful pentru a-l prinde cand ia mita, condamnat la inchisoare cu suspendare

Agentul Liviu Ionel a accesat baza de date a Politiei Romane de peste 170 de ori pentru a obtine informatii personale despre zeci de politisti, inclusiv despre seful Politiei Ploiesti, Cristian Manea, dar si despre sotia si copilul acestuia. In fata procurorilor, agentul Ionel a explicat ca si-a filat seful pentru ca avea informatii ca acesta primea mita si dorea sa-l prinda in flagrant in momentul in care seful Politiei Ploiesti descarca din masina personala cadourile primite de la diverse persoane, potrivit adevarul.ro Hotararea Tribunalului Prahova nu este definitiva, iar dosarul a ajuns in faza de apel la Curtea de Apel Ploiesti.Comisarul sef Cristian Manea, seful Politiei Ploiesti, a fost tinta agentului Liviu Ionel cel putin pentru o perioada de un an de zile. Desi era in timpul programului, agentul a decis sa-si urmareasca seful, avand informatii ca acesta ar fi primit foloase necuvenite de la diversi comercianti care isi desfasurau activitatea in incinta Halelor Centrale din Ploiesti.Primul filaj a avut loc chiar in noaptea de Craciun, in anul 2013, potrivit rechizitoriului procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova. Agentul Ionel fusese informat, conform declaratiilor date in fata procurorului de caz, ca seful sau primise drept mita un autoturism. In astfel de cazuri, politistii au obligatia sa anunte organele competente, (Directia Nationala Anticoruptie sau Directia Generala Anticoruptie) pentru a face ancheta Politistul a intrat chiar in Baza de Date a Politiei Romane, folosindu-se de ID-ul si de parola de serviciu, unde a verificat date personale si de stare civila ale sefului Politiei Ploiesti, dar si ale sotiei si copilului acestuia. Agentul si-a justificat gestul spunand ca a actionat in acest mod pentru a stabili ce autoturisme detine familia pentru ca ulterior sa le urmareasca si sa vada daca, atunci cand ajung la domiciliul lor, descarca din masini bunurile primite cu titlu de mita.