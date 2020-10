Presedintele Belarusului s-a intalnit cu opozatii incarcerati intr-o inchisoare din Minsk

Intr-o fotografie postata pe Telegram, Lukasenko apare la o masa alaturi de mai multe persoane imbracate casual. Printre cei prezenti se numara si politicianul din opozitie Viktor Babariko, retinut in iulie impreuna cu fiul sau.Toate persoanele de la masa au in fata cartonase cu numele lor. Singura femeie de la masa este avocata Lilia Vlasova, membru al consiliului de coordonare al opozitiei, care a fost retinuta in august.Lukasenko ar fi vorbit la intalnirea cu opozantii despre schimbarile pe care le-a propus pentru constitutie. "Constitutia nu poate fi scrisa in strada", a afirmat el.De la alegerile din 9 august, aproape in fiecare saptamana in Belarus au avut loc manifestatii masive anti-Lukasenko. Peste 13.000 de persoane au fost retinute, iar unele au fost eliberate pana acum.