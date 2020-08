Primarul care a scapat in extremis de inchisoare. A provocat un accident rutier mortal, iar procesul s-a terminat dupa 11 ani

Curtea de Apel Suceava a admis apelul lui Schipor dupa condamnarea initiala si, in loc de doi ani si doua luni cat primise la Judecatoria Suceava, primarul a fost condamnat la doar un an si zece luni, dar cu suspendare.Magistratii au stabilit un termen de incercare de trei ani si zece luni, iar cele patru parti civile din dosar au de primit fiecare cate 48.750 de lei, plus cheltuieli de judecata in valoare fiecare de cate 5.422 de lei.Pe 4 aprilie 2009, Gheorghe Schipor circula la volanul unui Mercedes E Classe, pe E85, de la Radauti spre Suceava. In apropiere de Danila, Gheorghe Schipor a intrat in depasirea unei Dacii Papuc, la volanul careia se afla Aurel Cioata, in varsta de 63 de ani, din Dornesti.Conform variantei primarului, soferul Daciei stationa si a virat brusc la stanga, iesindu-i in fata. A urmat un impact in urma caruia Dacia a fost proiectata in afara soselei. Daca soferul a scapat cu viata, Viorica Hubca, de 59 de ani, din Dornesti, pasagera, a fost aruncata din Dacia Papuc si a murit aproape instantaneu.Initial a fost trimis in judecata un alt sofer, care a fost si condamnat. Rudele femeii moarte in accident , dar si fostul viceprimar din Vicovu de Sus au contestat ordonantele de clasare.Ancheta a fost redeschisa de procurorii superiori, iar dosarul a trecut pe la mai multi procurori, pentru ca in cele din urma sa fie preluat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava.Intr-un final, in vara anului trecut, inculpatul Gheorghe Schipor a fost trimis in judecata pentru ucidere in culpa.