Primarul comunei Zabrani din Arad, condamnat definitiv la inchisoare cu executare intr-un dosar al DNA

Acuzatiile procurorilor DNA

Platatia viticola a ajuns la o firma controlata de primar

Acesta a fost judecat intr-un dosar in care este acuzat ca a obtinut pe nedrept fonduri europene. Prima instanta l-a condamnat pe edil, in martie 2020, la patru ani de inchisoare.Conform solutiei pe scurt publicata pe portalul Curtii, Marian Toader a fost condamnat la un an pentru constituirea unui grup infractional organizat, la trei ani pentru abuz in serviciu si la trei ani de inchisoare pentru spalare de bani. Instanta a decis ca pedeapsa rezultanta sa fie de patru ani si patru luni inchisoare, rezultata din pedeapsa cea mai grea, de trei ani, plus o treime din celelalte pedepse.Edilului i-au fost interzise si unele drepturi, printre care cel de a fi ales intr-o functie in cadrul autoritatilor publice sau in orice alte functie publica.In acelasi dosar au mai primit diferite pedepse reprezentanti ai unor firme, respectiv Radu Viorel-Popa (sase ani de inchisoare), Valer Pop (cinci ani de inchisoare) si Jean Cirja (cinci ani de inchisoare).In decembrie 2015, DNA anunta ca, in perioada 2010 - 2014, Radu Viorel Popa, reprezentant al firmelor Belle Fruct si Best New Mill, si Marian Toader, primar al comunei Zabrani, au constituit un grup infractional la care au aderat ulterior si Jean Cirja si Valer Pop, reprezentantii unor firme, in vederea obtinerii pe nedrept de fonduri europene. Valoarea totala a sumelor de bani incasate pe nedrept de firma administrata de inculpatul Popa Radu Viorel in cadrul celor doua campanii de reconversie viticola este de 13.666.917 lei (circa 3 milioane euro, la acea data - n.r.) reprezentand valoarea sprijinului financiar nerambursabil pentru doua campanii agricole", mentiona un comunicat DNA emis in urma cu cinci ani.Cu prilejul campaniilor din anii 2010-2011 si 2011-2012, Viorel Popa a depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Arad patru cereri prin care a solicitat sprijin financiar in domeniul plantatiilor viticole, pentru doua terenuri cu suprafete de 56 ha, respectiv 175,86 ha. Ulterior, au fost depuse mai multe documente "cu continut nereal", intocmite cu complicitatea altor persoane. Primarul Marian Toader a fost cel care i-a pus la dispozitie lui Viorel Popa in mod gratuit (desi se solicitase arendarea, ceea ce presupunea plata unei redevente catre Primaria Zabrani) suprafetele de teren necesare infiintarii plantatiei viticole. Din redeventa, Primaria Zabrani ar fi incasat 110.250 euro.Suprafata de aproximativ 56 ha pe care a fost infiintata plantatia viticola a ajuns in exploatarea unei societati comerciale controlata in mod indirect de primarul Toader."O parte din foloasele obtinute (1.911.580 lei) de inculpatii Popa Radu Viorel, Cirja Jean si Pop Valer, ca urmare a obtinerii pe nedrept a fondurilor nerambursabile, au fost ulterior supuse unor proceduri de "albire" sau "spalare", pentru a crea aparenta de legalitate, de onestitate a mijloacelor banesti obtinute in modalitatea aratata mai sus. Mai mult, in cursul anului 2013, inculpatul Popa Radu Viorel a dedus, solicitat si obtinut rambursarea TVA, in suma de 141.076,84 lei, aferenta unor operatiuni comerciale, stabilite ca fiind nereale, finantate cu fonduri nerambursabile, provenind din bugetele UE (operatiuni comerciale scutite de TVA)", mai preciza DNA la acea data.Citeste si: