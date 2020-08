Otelu Rosu: Primarul Simi, tocmai iesit din inchisoare dupa ce a fost prins cu spaga-n seif, candideaza pe listele PMP pentru un nou mandat

Iancu Simion - Simi a fost primar pentru cinci mandate, trei in comuna Glimboca si restul in orasul Otelu Rosu. Eliberat din inchisoare , Simi va candida la alegerile locale din partea PMP.Fost sef PD-L la Caras Severin, Simi a fost arestat alaturi de alti primari si de fostul sef al APIA Caras Severin pentru ca in timpul guvernarii PD-L au fraudat fondurile europene pentru amenajarea pajistilor.Investitiile erau inexistente, dar o parte din bani ajungeau la primari. Spaga primita de Simi a fost gasita de DNA in seiful acestuia de acasa.Din investigatiile DNA a reiesit ca o parte din fondurile europene fraudate erau folosite pentru a cumpara voturi, noteaza pressalert.ro Iancu Simion a facut trei ani de inchisoare in Penitenciarul Timisoara.Iancu Simion - Simi deoarece a avut interdictie de a candida, valabila pana in 2018. ANI l-a gasit in conflict de interese si a sesizat Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara care l-a trimis in judecata.In calitate de primar si presedinte al Comisiei de distribuire a locuintelor ANL, acesta a dispus in luna noiembrie 2010, intocmirea documentatiei de inchiriere a unui apartament ANL intre primaria Otelu-Rosu si el insusi, contractul de inchiriere, precum si fisa de calcul fiind semnate, in absenta sa, de catre viceprimarul orasului.Ulterior, in luna decembrie, Iancu Simion-Simi a dispus incheierea unui contract de inchiriere pentru o alta locuinta ANL, intre primaria Otelu Rosu si viceprimarul orasului Otelu-Rosu, pe care l-a semnat, desi beneficiase anterior de foloase din partea acestuia.Judecatoria Caransebes a decis printre altele: "in temeiul art. 71 alin. 2 C. pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. a) teza II si lit. b) C. pen., interzice inculpatului, pe perioada executarii pedepsei principale aplicate, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat. In temeiul art. 35 alin. 1 C.pen. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza II, lit. b) si lit. c) C. pen., pe o perioada de 2 dupa executarea pedepsei principale".Procurorii au atacat sentinta la Curtea de Apel Timisoara, dar apelul a fost respins, sentinta Judecatoriei Caransebes ramanand definitiva.