VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi

El a fost judecat dupa ce, in luna aprilie a acestui an, a fugit din spital unde fusese internat pentru ca tusea puternic. Testul pentru COVID-19 a iesit negativ, dar medicii l-au diagnosticat cu TBC si au hotarat sa-l tina sub supraveghere.Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, barbatului i-a fost interzisa exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei.El a fost obligat si la plata a 550 de lei cheltuieli de judecata.Dintr-un filmulet postat online, barbatul se afla pe strazi de 15 ani, a fost crescut la orfelinat , a stat intr-un centru din judetul Buzau si avea dizabilitati mintale grave, fiind incadrat la categoria persoanelor cu handicap."Am aflat ca are o incadrare in grad de handicap, mai precis, are o dizabilitate psihica accentuata. Din discutile pe care le-am purtat, am aflat de la specialistii din Ramnicu Sarat ca acesta a locuit intr-un centru rezidential. Practic, face parte din fostii tineri institutionalizati. Aparent, se pare ca nu a supravegheat nimeni modul in care aceasta persoana se incadreaza in societate. Certificatele cu grad de handicap vin si cu o anexa, un plan de terapii, activitati si alte lucruri care trebuie sa contribuie la integrarea acestei persoane in societate. Pentru ca nu exista atat de multe informatii despre aceasta persoana, inteleg ca e una din persoanele care s-au pierdut din sistem", a afirmat Georgiana Pascu, program manager la Centrul de Resurse Juridice.O problema identificata in legatura cu acest barbat este faptul ca nu i-au fost protejate datele personale."Datele nu sunt anonimizate. I-a fost prezentat numele, adresa, varsta. Au fost jurnalisti care au vorbit cu parintii. Zici ca e cel mai mare criminal care a fost dat in urmarire nationala in Romania. Noi vorbim totusi de o persoana care poate sa aiba dificultati de intelegere, o persoana vulnerabila care a fost institutionalizata si care s-ar putea sa aiba dificultati in a intelege ceea ce se intampla. Trebuiau sa ii fie protejate datele cu caracter personal", a afirmat Georgiana Pascu.Codul de Procedura Penala prevede asistenta juridica obligatorie pentru infractiuni cu pedepse mai mari de 5 ani. Infractiunea pentru care a fost condamnat nu se incadreaza insa aici, asa ca cel mai probabil nu a beneficiat de un avocat din oficiu."Aceasta persoana s-a prezentat singura la spital pentru ca nu se simtea bine. A plecat, apoi a fost adus cu politia din gara Buzau si apoi adus la spital. Intre timp testul a fost negativ, dar s-a stabilit ca suferea de tuberculoza. O mare parte din oamenii strazii sufera de TBC, deci nu cred ca acesta era primul caz si trebuia fugarit asa. Nu stiu daca omul acela a luat la cunostiinta ce i se intampla.Nu stiu daca el stia ce e starea de urgenta.A fugit, dupa care, procurorul de caz a hotarat deschiderea anchetei. Procurorul a dispus trimiterea in judecata, dupa care Judecatoria Buzau l-a judecat in lipsa. Legea permitea sa-i dai cu suspendare, sa-i dai amenda , sa-i dai sase luni, dar el a primit un an de zile de inchisoare, si cu executare.Povestea asta ne arata cat de putin sunt protejate persoanele cu handicap in justitie . Iti arata probabil si stigma si prejudecata la nivelul instantelor", a afirmat Georgiana Pascu.In ianuarie anul acesta, barbatul a postat pe YouTube un video filmat de el in primaria din Ramnicu Sarat. S-a dus sa ceara o locuinta sociala."Am venit sa cer ajutor pe timp de iarna", a spus barbatul."Domiciliul dumneavoastra este in Grebanu. Trebuie sa solicitati casa sociala de la Greabanu", i-a raspuns un angajat."Stam pe drumuri , nu avem unde sa stam. Suntem amarati, suntem vai de capul nostru. Asta e Romania. Strada ne distruge pe noi. Cui sa-i mai cer ajutor?", a povestit barbatul.