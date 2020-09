Proiect adoptat de Senat: Defaimarea drapelului Romaniei sau a imnului national va fi pedepsita cu pana la 3 ani de inchisoare

In favoarea initiativei au votat senatorii PSD si PNL , iar impotriva cei de la USR si UDMR Potrivit proiectului de lege, "profanarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national al Romaniei cu alt text sau cu alta partitura decat cele stabilite de lege, cu intentia de a defaima drapelul Romaniei sau imnul national al Romaniei, precum si orice alta manifestare publica savarsita cu aceeasi intentie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani".Semnatarul initiativei, deputatul PMP Marius Pascan, a sustinut ca proiectul vine in contextul in care fiecare stat membru al Uniunii Europene duce o politica de castigare a respectului, inclusiv prin instrumentul legislativ, el dand exemplu in acest sens, Germania, tara despre care a spus ca sanctioneaza penal orice manifestari impotriva simbolurilor nationale."In epoca globalizarii, consideram ca simbolurile nationale trebuie aparate de lege in mod concret si eficace", a precizat Pascan, potrivit G4media Propunerea legislativa urmeaza sa fie transmisa Camerei Deputatilor, care este forul decizional in acest caz.