Seful mafiei romanesti din Mexic, Florian Tudor, zis "Rechinul", se plange ca e maltratat in inchisoarea Altiplano. Doar El Chapo a evadat de aici

Pe 22 iunie, Florian Tudor a depus un apel de neconstitutionalitate impotriva "detentiei in regim de izolare si a transferului involuntar" din inchisoarea Nord, din Mexico City, la un centru federal de detentie din Almoloya de Juarez, statul Mexic, scrie Libertatea Exista deja doi judecatori care au respins cererea de protectie a liderului "mafiei romanesti", care se plange de maltratare, izolare si transfer de la o inchisoare la alta fara sa fie consultat.Altiplano, cunoscuta sub numele de "Almoloya", este o inchisoare federala de maxima securitate care se afla la aproximativ 25 km de Toluca si are o suprafata de 260.000 mp si o capacitate de 724 de detinuti.Este inchisoarea cu cel mai inalt nivel de securitate din Mexic.Construita intre 1988 si 1990, inchisoarea a primit primii detinuti in 1991. Datorita riscului crescand al unui atac asupra incintei, zidurile au fost intarite, fiind acum groase de un metru. Spatiul aerian a fost restrictionat, la fel si comunicatiile, pe o raza de 10 km.Inchisoarea este pazita de personal puternic armat.Florian Tudor a fost arestat pe 27 mai in birourile sale din Mexico City, fiind acuzat ca ar fi liderul unei bande de criminali internationali, specializati in fraude bancare cu carduri de credit si de debit.Acest grup a plasat dispozitive de clonare a cardurilor pe bancomate, apoi au efectuat retrageri importante sau transferuri de bani in conturile organizatiei.Prin acest mecanism, "mafia romana" a reusit sa adune o avere de peste 60 de milioane de dolari. Florian Tudor, supranumit "Rechinul", investigat inclusiv de FBI pentru crearea unei retele transnationale de clonare de carduri, a fost arestat in Mexic in baza unei cereri de extradare formulate de Romania Tribunalul Bucuresti a emis pe 23 martie un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui pentru santaj. DIICOT il acuza pe Florian Tudor de constituirea unui grup infractional organizat, instigare la tentativa de omor calificat si instigare la santaj. Extradarea interlopului Florian Tudor a fost oprita de judecatorul administrativ, la sfarsitul lunii mai, dupa ce magistratul s-a declarat in incapacitate de a judeca acest caz.