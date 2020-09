Regele Thailandei si-a eliberat amanta din inchisoare si a adus-o in haremul sau de 20 de "soldati ai sexului"

Recent, regele a eliberat-o din inchisoare si a adus-o in Germania. Regele Rama X a inchiriat un etaj intreg din Grand Hotel in Sonnebichl unde sta impreuna cu amantele sale.Daca la inceput sotia sa se alaturase haremului, se pare ca aceasta a fost trimisa cu forta in Elvetia unde locuieste singura si in prezent.Populatia thailandeza a initiat o serie de proteste pentru a-l indeparta de pe tron si a creat chiar si un hashtag impotriva lui: #deceavemnevoiederege. Acesta e menit sa atraga atentia asupra faptului ca tara nu mai este demult condusa de Maha Vajiralongkorn.