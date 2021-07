O familie cauta cu disperare informatii despre un roman aflat intr-o inchisoare din Cambodgia si despre care nu mai stiu nimic

Radu Burnete, directorul Confederatiei Patronale Concordia, a cerut sprijinul celor care ar putea da detalii cu privire la prietenul sau Radu Miu, despre care spune ca s-ar afla intr-o inchisoare din Cambodgia, insa datele pe care le are sunt foarte putine si neoficiale."Internet, your help is needed!Va puteti imagina cum e sa fii intr-o inchisoare in Cambodgia pentru ceva minor fara ca familia sa stie nimic de tine sau sa poti da de ei in vreun fel?Din pacate este fix prin ceea ce trece un fost coleg de liceu si prieten, Radu Miu, pe care nu l-am mai vazut de multa vreme fiindca l-au purtat drumurile peste mari si tari. Dar as dori totusi sa mai am ocazia.Din pacate, canalele oficiale sunt lente, inutile sau ineficiente si canalele private pe care le-au putut utiliza prietenii si familia n-au dat nici ele rezultate asa ca apelez la inteligenta si resursele colective", a scris Radu Burnete pe Facebook Burnete cere sprijinul tututor celor care ar putea interveni pentru a-l gasi pe amicul sau."Daca e cineva pe aici care a mai trecut prin asta, care stie pe cineva care la randul sau stie pe cineva in Cambodgia, care are vreo idee mai buna sau mai proasta despre cum putem da de Radu, apreciez daca-mi lasati un mesaj mie sau surorii lui, Ana Orlandea.Daca aruncati un ochi pe ultimul raport Amnesty despre starea inchisorilor din Cambodgia veti putea intelege ingrijorarea legitima a familiei. Vor doar sa afle informatii certe despre el, ca este in siguranta si ce demersuri pot face ca sa-l ajute. Deci dati-mi un semn sau un share, va rog", a mai scris Burnete."Va las sa reflectati cum o fac si eu de cand am aflat de Radu, ce mare lucru este sa traiesti intr-o democratie liberala in care constitutia iti garanteaza drepturi si libertati. Chiar si una cu atat de multe probleme ca Romania. Una in care orice greseli faci nu poti sa dispari intr-o puscarie si nimeni sa nu mai auda de tine. Pare ceva banal pana cand te izbesti de cate un astfel de episod", a mai scris directorul Confederatiei Patronale Concordia.