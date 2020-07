SUA, din nou in strada: O fata de 15 ani a fost trimisa la inchisoare pentru minori pentru ca nu si-a facut temele

Adolescenta afro-americana a fost retinut de la mijlocul lunii mai. Sute de studenti s-au adunat in afara scolii si a instantei pentru a-si arata sprijinul pentru Grace.ProPublica a evidentiat cazul lui Grace intr-un articol la inceputul acestei saptamani. Mama lui Grace a declarat pentru site-ul de stiri ca adolescenta avea tulburare de hiperactivitate si deficit de atentie (ADHD) care ii genereau probleme de comportament.Ea a fost eliberata conditionat la mijlocul lunii aprilie din inchisoarea juvenila unde ispasea o pedeapsa pentru furt si agresiune. Una dintre conditiile eliberarii era realizarea activitatilor scolare si temelor.ProPublica, organizatie de presa care a studiat amanuntit cazul fetei, relateaza ca tanara a fost coplesita de felul in care decurgea scoala online si ca fara ajutorul direct al profesorilor i-a fost dificil sa isi indeplineasca activitatile.Judecatoarea Mary Ellen Brennan a dat verdictul ca fata este vinovata pentru ca "nu si-a indeplinit niciuna dintre activitatile scolare" si a calificat-o drept "o amenintare pentru comunitate", din cauza condamnarii precedente.Colegii sai dar si alti protestatari au fost revoltati de decizie - "multi dintre noi am ramas in urma cu activitatile si temele in acest semestru. Nimeni nu are motivatie sa faca lucruri pentru ca profesorii nu predau iar noi suntem toti online. Cunosc o multime de persoane care nu isi fac temele", a declarant o alta eleva de 18 ani.