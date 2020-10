Tanarul din Buzau care si-a ucis prin incendiere fosta iubita, condamnat definitiv la 24 de ani de inchisoare

Curtea de Apel Ploiesti a respins apelurile partilor in dosarul tanarului din Buzau care si-a ucis foarta iubita prin incendiere, sentinta fiind definitiva.Astfel, ramane valabila decizia din ianuarie 2020 a magistratilor Tribunalului Buzau, care l-au condamnat pe Cosmin Dan la 24 de ani de inchisoare si la plata unor daune in suma totala de 160.000 de euro catre parintii victimei.In plus, profilul genetic al lui Cosmin Dan va fi introdus in Sistemul National de Date Genetice, o baza de date informatizata, continand date despre persoane condamnate definitiv sau suspecti de infractiuni grave.In dimineata zilei de 23.02.2019, tanarul Cosmin Dan din Buzau a mers in apartamentul fostei sale iubite, Valentina Nica, de 21 de ani, si, in urma unui conflict in care a si lovit-o, a aruncat cu benzina dintr-o sticla in dormitorul in care tanara se afla si a aprins focul cu o bricheta.In apartament se mai aflau si alti tineri, care au fugit alaturi de agresor, in timp ce fata striga dupa ajutor.Valentina Nica a fost gasita carbonizata de pompieri