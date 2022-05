Tortionarul disidentului Gheorghe Ursu scapa din nou de inchisoare

Tudor Stanica, tortionarul care a ordonat ca disidentul Gheorghe Ursu sa fie ucis, mai sta inca un an acasa, dupa ce magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) au admis din nou, joi, cererea de intrerupere a pedepsei pe motive medicale.

Stanica, fost colonel din Militie, a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru implicarea in uciderea in bataie a disidentului Ursu, insa sta acasa de mai multi ani, pentru ca sufera de boli care nu pot fi tratate in penitenciar.

Si de aceasta data, judecatorii au admis solicitarea lui Tudor Stanica de intrerupere a pedepsei, se arata in minuta CAB citata de Evenimentul Zilei.

"Admite cererea (...). Dispune intreruperea executarii pedepsei inchisorii de 10 ani aplicata condamnatului prin sentinta penala nr.49/14.07.2003 (...) pe o durata de 1 an cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte", potrivit documentului.

Avocatul tortionarului a explicat in sala de judecata ca intreruperea executarii pedepsei este necesara, avand in vedere ca Stanica este grav bolnav.

De asemenea, procurorul de caz a recunoscut ca Tudor Stanica sufera de afectiuni grave si a fost de acord cu admiterea cererii.

Tudor Stanica a fost condamnat la inchisoare pentru ca, in 1985, cand era seful Directiei de Cercetare Penala a Militiei, a determinat doi detinuti, pe Marian Clita si pe Radu Gheorghem, "sa exercite acte de violenta" impotriva disidentului Gheorghe Ursu, care a fost ucis in bataie.

