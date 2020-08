Ucigasul Manuelei Mustatea, fiica unui fermier bogat din Olt, a murit in celula sa de la Rahova inainte de a afla sentinta

Motivul crimei, un Range Rover Velur

Ionut Petrescu a murit la 1 iulie 2020 din cauza unei "intoxicatii acute cu antidiabetice orale". potrivit Observator . Insa nu avea diabet.Crima care avea sa socheze o tara intreaga s-a produs in Cartierul Latin din localitatea Bragadiru Judetul Ilfov. Un barbat de 25 de ani a ucis-o pe tanara de 30 de ani cu 30 de lovituri de cutit.Criminalul era cel mai bun prieten al fostului iubit al femeii, iar cei doi planuisera sa ii fure masina acesteia, un Range Rover Velur pe care fata abia il primise cadou de la tatal ei si care valora aproximativ 100.000 de euro. Totul a degenerat, iar victima a fost ucisa fara mila.Ucigasul a gasit in casa doar 150 de lei. A luat cheile masinii de lux, dar nu a reusit sa fure nici automobilul, pentru ca are recunoastere faciala si nu l-a putut porni.Astfel ca Ionut Petrescu a fugit de la locul crimei cu bicicleta, pana in Buftea, de unde a luat trenul spre litoral. A fost capturat vineri, la o zi dupa crima Criminalul a fost prins dupa doua zile la Mamaia in timp ce incerca sa isi vanda bicicleta. Cerea pe ea 400 de lei. Ca sa-i sensibilizeze pe eventualii cumparatori, tanarul pusese si un mesaj pe bicicleta, "Ajutati-ma sa ajung acasa". Politistii au intervenit chiar atunci si l-au pus la pamant.Ionut Petrescu si-a recunoscut crima. Si prietenul lui, fostul iubit al Manuelei a fost arestat, fiind judecat pentru complicitate la omor calificat.