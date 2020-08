Ucraina vinde la licitatie 100 dintre fostele inchisori dezafectate

"Incepem o mare vanzare de inchisori", a anuntat joi ministrul ucrainean al Justitiei Denis Maliuska, in fata presei, adunate in curtea centrului penitenciar Irpin, in regiunea Kiev.Aceasta instalatie este prima scoasa la licitatie in Ucraina, in urmatoarele saptamani. In zece ani, autoritatile preconizeaza sa vanda 100.Inchisoarea Irpin nu mai este folosita de anul trecut. Ultimii sai 120 de detinuti au fost transferati in alte centre de detentie, a declarat pentru AFP directorul acesteia, Leonid Parhomciuk.Ministrul Justitiei considera fostele inchisori de "un mare interes pentru investitori", pentru ca ele au suprafete mari echipate si "gata sa fie folosite"."Iar pentru vecini va fi mai bine sa vada altceva decat o inchisoare ", apreciaza ministrul.Centrul penitenciar Irpin - cu o suprafata de opt hectare - este inconjurat de imobile cosnstruite recent, zone verzi si o cale ferata in apropiere.La inceput era o inchisoare sub cerul liber, infiintata in 1944, ulterior acoperita.Peste 51.000 de persoane sunt detinute in aproape 130 de inchisori, in Ucraina, potrivit datelor oficiale. Majoritatea instalatiilor sunt foste structuri, intr-o stare deplorabila.Kievul preconizeaza sa foloseasca o parte a fondurilor obtinute din vanzarea inchisorilor pentru a construi inchisori noi.Una dintre cele mai celebre inchisori din tara, centrul de detentie Lukianivska, construita la jumatatea secolului al XIX-lea in centrul Kievului, va fi, de asemenea, scoasa la vanzare.