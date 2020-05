Un detinut extradat in Romania, confirmat cu coronavirus la Jilava

Ziare.

Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis ca, vineri, o persoana privata de libertate extradata in Romania dintr-o tara terta a fost confirmata pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2.Conform metodologiei, aceasta se afla in custodia Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava si urmeaza a fi retestata."Precizam ca persoana confirmata pozitiv este asimptomatica, iar depunerea in locul de detinere s-a realizat conform procedurilor de izolare si monitorizare medicala.In continuare, se aplica recomandarile Directiei de Sanatate Publica Ilfov si metodologia de interventie adoptata de sistemul penitenciar romanesc in acest context epidemiologic", arata ANP.