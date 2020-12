Un lichidator judiciar, prins in flagrant in timp ce primea 20.000 de euro mita, condamnat definitiv la 3 ani si 7 luni de inchisoare

Vlaic Petrica Dan a primit 3 ani si 7 luni cu executare pentru luare de mita si spalarea banilor, in forma continuata. Hotararea definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia joi, 3 decembrie 2020. La instanta de fond, Tribunalul Sibiu, acesta a fost condamnat la 5 ani si 3 luni de inchisoare.In dosar a mai fost judecata si sotia acestuia, Vlaic Bianca Sanda, pentru complicitate la infractiunile mentionate, dar, in final, a fost achitata. Femeia a primit, initial, 4 ani de inchisoare cu executare. Persoana juridica SJ Inter Trading SRL trebuie sa plateasca 36.000 lei amenda penala pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalare de bani in forma continuata (2 acte materiale). De asemenea, s-a mai dispus pedeapsa complementara constand in suspendarea activitatii pe o durata de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii. Instanele au decis confiscarea de la firma a sumelor de 39.746,86 lei si 32.986,8 lei.Potrivit rechizitoriului DNA , in perioada 2017 - 2019, inculpatul Vlaic Petrica Dan a pretins de la administratorul unei societati comerciale aflata in reorganizare sa-i remita o suma de bani, reprezentand echivalentul a 5% (aproximativ 40.000 Euro) din totalul datoriilor (aproximativ 4.000.000 lei) prevazute in planul de reorganizare.Banii pretinsi au fost primiti de inculpat in mod direct, in numerar, dupa cum urmeaza: in perioada martie-aprilie 2017, suma de 20.000 de lei, la data de 30 august 2019, suma de 5.000 lei, la data de 01 octombrie 2019, suma de 20.000 euro, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.Procurorii mai sustin ca inainte de interventia procurorilor anticoruptie , administratorul judiciar i-ar fi dat banii primiti cu titlu de mita sotiei acesteia care i-ar fi ascuns in trusa medicala de prim-ajutor a autoturismului personal. In contul sumei pretinse initial, inculpatul Vlaic Petrica Dan ar mai fi beneficiat si de alte foloase materiale, cum ar fi lucrari de asfaltare si pavare.Pentru a disimula provenienta sumelor de 39.746,86 lei respectiv 32.986,80 lei (contravaloarea lucrarilor) primite cu titlu de mita, Vlaic Petrica Dan a interpus in mecanismul financiar SC SJ Inter Trading SRL, administrata de Vlaic Bianca Sanda, care a emis facturi fiscale care sa creeze aparenta unor relatii comerciale valide.