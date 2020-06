Un tribunal rus l-a condamnat pe americanul Paul Whelan la 16 ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea SUA

Ziare.

com

Whelan - care, in afara de cetatenia americana, dispune si de pasapoarte britanic, canadian si irlandez - se afla in detentie de cand a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate (FSB) intr-o camera de hotel din Moscova la 28 decembrie 2018.Moscova sustine ca Whelan, 50 de ani, a fost prins in flagrant cu un stick USB continand informatii clasificate. Whelan, care a pledat nevinovat, a declarat ca i s-a intins o cursa pentru ca pe stick-ul pe care il primise de la o cunostinta rusa credea ca sunt fotografii dintr-o vacanta petrecuta anterior in Rusia.Diplomati americani considera cazul drept un "obstacol semnificativ" in "ameliorarea relatiilor" cu Moscova, deja deteriorate, si au declarat in repetate randuri ca Whelan nu este vinovat, cerand Rusiei sa-l puna in libertate.Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, a spus ca fost un "proces secret in care nicio nu a fost prezentata proba", potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice a SUA, citat de dpa. Sullivan, care a venit la tribunal, a condamnat procedura, evocand o "incalcare flagranta a drepturilor omului si a normelor juridice internationale", conform comunicatului.Procurorii, care sustin ca Whelan ar fi cel putin colonel in serviciul de informatii militare al SUA, au cerut o sentinta de 18 ani de privare de libertate intr-o inchisoare de maxima securitate Judecatorul, care a pronuntat sentinta luni, a declarat ca acesta isi va ispasi pedeapsa intr-un "lagar cu regim sever", potrivit AFP.Prezent la pronuntarea sentintei, Paul Whelan a anuntat imediat ca o va contesta si a denuntat un "simulacru de proces", conform agentiei de presa franceze.Potrivit portalului rusesc RBC, care citeaza date ale anchetei, Paul Whelan este acuzat ca ar fi incercat sa obtina o lista cu componenta unei diviziuni a FSB.Avocatul rus al lui Whelan nu a exclus un posibil schimb al acestuia cu cetateni rusi - Viktor Bout, cunoscut traficant de arme , sau aviatorul Konstantin Iaroscenko - aflati in inchisori in SUA.