VIDEO Adepta ISIS din Arad, condamnata definitiv la inchisoare pentru propaganda terorista

Aceasta a devenit adepta a Statului Islamic si s-a autoradicalizat. Monitorizarea acesteia a inceput in urma cu aproximativ un an, dupa ce SRI a semnalat faptul ca aradeanca accesa site-uri extremiste islamiste si le transmitea mesaje de incurajare luptatorilor din Daesh, anunta pressalert.ro Cu trecerea timpului, s-a observat cum aceasta s-a radicalizat si a inceput sa raspandeasca mesaje extremiste ale gruparilor teroriste. Prin intermediul retelelor sociale a luat legatura cu luptatori islamisti din Siria si Irak, ajungand sa-si declare atasamentul fata de cauza Statului Islamic.Anchetatorii au observat ca femeia a inceput sa fie "invizibila" si sa fie antrenata de la distanta - si-a sters profilul de Facebook , a inceput sa acceseze pagini securizate unde erau materiale de propaganda, si-a creat in paralel si 20 de conturi false de Facebook pe care le folosea pentru a comunica, iar la scurt timp le stergea pentru a i se pierde urmele.In timpul discutiilor purtate cu adeptii Daesh, aradeanca, care si-a abandonat cei doi copii in urma cu cativa ani, si-a aratat disponibilitatea de a pleca in zonele de conflict . Pe telefoanele ridicate, anchetatorii au gasit numeroase materiale de propaganda ale ISIS. Inalta Curte de Casatie si Justitie a gasit-o vinovata de comiterea a doua infractiuni din legea de prevenire si combatere a terorismului si a condamnat-o la 1 an, 5 luni si 10 zile inchisoare cu executare. Sentinta a ramas, in decembrie, definitiva, nefiind atacata de niciuna dintre parti.