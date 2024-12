Voiculescu, Hrebenciuc, Copos sau Bica, printre cei care petrec sarbatorile dupa gratii

Dan Voiculescu, Viorel Hrebenciuc, Relu Fenechiu, George Copos, Sorin Rosca Stanescu, Ioan Avram Muresan, Catalin Voicu, Sorin Pantis si Alina Bica se numara printre cei care vor petrece sarbatorile de iarna ale lui 2014 dupa gratii.

Dan Voiculescu este incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce in 8 august a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA). Fondatorul PC are 68 de ani, astfel ca, potrivit prevederilor legale privindu-i pe condamnatii la inchisoare de peste 60 de ani, el ar putea fi eliberat dupa ce executa o treime din pedeapsa.

Voiculescu ar putea iesi din inchisoare in ianuarie

Tot la Rahova sunt incarcerati alti doi condamnati din dosarul ICA: fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis, care a primit sapte ani de inchisoare, si fostul director al institutului Gheorghe Mencinicopschi, care, la fel ca Voiculescu, ar putea fi eliberat, pe criterii de varsta, dupa ce executa o treime din pedeapsa.

Ads

La Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi va petrece Craciunul si Revelionul fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu. La sfarsitul lui ianuarie, el a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul cunoscut ca "Transformatorul".

Un alt fost demnitar aflat dupa gratii la sarbatorile de iarna de anul acesta este Ioan Avram Muresan, incarcerat la Baia Mare. 2014 este al treilea an la rand in care fostul ministru al Agriculturii face Craciunul si Revelionul in inchisoare. El este incarcerat din mai 2012, dupa ce a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri. In februarie 2013, el a primit alti trei ani de inchisoare, in dosarul "Caltabosul".

Fostul senator Sorin Rosca Stanescu este si el inchis, la Penitenciarul Jilava, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat, in 7 octombrie, la doi ani si patru luni de inchisoare in dosarul Rompetrol.

Fostul senator, vicepremier si finantator al Rapidului George Copos se afla la primele sarbatori de iarna dupa gratii, pe care le va petrece la Penitenciarul Rahova.

Ads

Copos si alti sapte oameni de fotbal - Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristi Borcea - au primit, in martie, pedepse cu executare in dosarul transferurilor de jucatori.

Dupa pedeapsa de trei ani si opt luni de inchisoare in acest caz, Copos a primit o alta, in august: patru ani de inchisoare in dosarul cunoscut cu numele de Loteria I.

Incarcerat la Poarta Alba, finantatorul Stelei, Gigi Becali, nu este nici el la primele sarbatori petrecute dupa gratii. Becali ispaseste o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a fost condamnat, in 20 mai 2013, la trei ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari, in cazul "Valiza" si in dosarul sechestrarii celor care i-au furat masina.

Ads

Un alt fost senator, Catalin Voicu, va face sarbatorile in inchisoare, mai precis la Penitenciarul Gaesti. In 22 aprilie 2013, Voicu a primit sapte ani de inchisoare pentru luare de mita, iar la inceputul lunii noiembrie a fost trimis in judecata intr-un nou dosar de coruptie si risca, astfel, o noua condamnare.

Dupa gratii vor face sarbatorile de iarna si alti fosti parlamentari, alesi locali si oameni de afaceri, aflati in arest preventiv in diferite dosare de coruptie.

Astfel, in dosarul Microsoft, masura preventiva a fost dispusa pentru primarul din Piatra Neamt Gheorghe Stefan, fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu si oamenii de afaceri Dorin Cocos si Nicolae Dumitru, acestia ramanand incarcerati de Craciun. Instanta suprema va judeca in 29 decembrie constestatia celor patru fata de prelungirea masurii preventive. In cazul in care contestatia va fi admisa, Gheorghe Stefan, Gabriel Sandu, Dorin Cocos si Nicolae Dumitru vor fi liberi de Revelion.

Ads

Dosarul Microsoft: Cocos si Gabriel Sandu, saltati de politisti si dusi in arest

Intr-un alt caz sonor din 2014, cel al retrocedarii ilegale de paduri, sunt arestati fostul deputat Viorel Hrebenciuc, deputatul Ioan Adam, Gheorghe Paltin Sturdza si judecatorul Lorand Andras Ordog. In detentie a fost, pana in seara zilei de 22 decembrie, si fiul lui Hrebenciuc, Andrei, insa, dupa judecarea contestatiei sale fata de prelungirea masurii preventive, instanta suprema a decis ca acesta sa fie cercetat in arest la domiciliu si va putea petrece sarbatorile acasa.

Viorel Hrebenciuc a fost arestat preventiv

Un alt dosar cu nume "grele" dupa gratii este cel al despagubirilor pentru un teren supraevaluat. La propunerea procurorilor anticoruptie, au fost arestati preventiv fosta sefa a DIICOT Alina Bica, fostul vicepresedinte al ANAF Dragos George Bogdan, Lacramioara Alexandru, expertul evaluator Emil Nutiu si Crinuta Dumitrean, fost presedinte al ANRP.

Ads

Alina Bica nu scapa de arest: Fosta sefa a DIICOT petrece Sarbatorile dupa gratii - decizie definitiva

In arest preventiv vor face sarbatorile deputatul PNL Mircea Rosca, aflat dupa gratii din 20 noiembrie, si primarul Pitestiului, Tudor Pendiuc. Edilul a fost initial in arest la domiciliu, insa instanta a decis inlocuirea masurii, pe motiv ca Pendiuc a luat legatura cu o alta persoana cercetata in dosarul sau de coruptie.

Dupa gratii se afla si doi presedinti de consilii judetene, suspendati din functie: Aristotel Cancescu (Brasov), arestat din 24 octombrie, si Cristinel Bigiu (Buzau), aflat sub aceasta masura preventiva din 7 decembrie.

Ads