Aglomeratie pe A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta si pe Centura Capitalei

De asemenea, trafic intens este si pe sensul de intrare in Bucuresti al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, formandu-se coloana in miscare de aproximativ 500 de metri in zona lucrarilor de reabilitare de la kilometrul 14, localitatea Cernica, judetul Ilfov.Din cauza lucrarilor ce se efectueaza la partea carosabila si a valorilor de trafic ridicate, se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de intrare in Capitala al DN 1A, in zona localitatii Mogosoaia, DN 7 (intersectie cu DNCB), in apropierea localitatii Chitila, dar si pe DN4, in zona orasului Popesti-Leordeni.Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor prezenti pe traseu pentru fluidizarea circulatiei, sa adapteze viteza la conditiile de trafic si sa evite sa se angajeze in efectuarea unor manevre riscante, cum sunt depasirile coloanelor de autovehicule sau intoarcerile pe segmente de drum unde aceasta manevra este interzisa, precizeaza sursa citata.