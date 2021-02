Atentionare Infotrafic: Ploaie torentiala pe autostrada Bucuresti - Ploiesti. Vizibilitate scazuta si risc de acvaplanare

"Pe intreg tronsonul Autostrazii A3 Bucuresti - Ploiesti este semnalata ploaie torentiala, vizibilitatea fiind scazuta din aceasta cauza, existand riscul de acvaplanare. In zona kilometrului 34, sunt acumulari de apa pe carosabil", anunta Centrul Infotrafic din IGPR Soferii sunt sfatuiti sa circule cu foarte mare atentie si cu viteza deosebit de redusa, sa foloseasca luminile de intalnire, iar fiecare manevra sa fie facuta numai dupa o temeinica asigurare, pentru a putea evita producerea de accidente rutiere In intervalul 7 februarie, ora 10.00 - 09 februarie, ora 12.00, sunt anuntate ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii.