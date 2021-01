Avertizare Infotrafic: Circulatie in conditii de iarna pe DN 67 C Novaci - Ranca. Circulatie in coloana catre Ranca

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67 C Novaci - Ranca, in judetul Gorj, se circula in conditii de iarna", a transmis, duminica, Centrul Infotrafic.Sursa citata precizeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule, se circula in coloana pe sensul catre Ranca.