Constanta: Circulatie oprita pe DN 2A, dupa un accident in care au fost implicate 3 masini

"Pe DN 2A, intre localitatile Mihail Kogalniceanu si Nicolae Balcescu, judetul Constanta, a avut loc o coliziune frontala in care au fost implicate trei autoturisme. Din primele informatii, o persoana a fost ranita usor si primeste ingrijiri medicale la fata locului", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform sursei citate, traficul rutier este intrerupt in ambele sensuri, estimandu-se reluarea circulatie in conditii normale dupa ora 10,00.