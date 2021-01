Ninge abundent pe DN1 si in statiunile montane de pe Valea Prahovei

Centrul Infotrafic a anuntat, vineri, 8 ianuarie, ca pe A3 Bucuresti-Ploiesti, se circula in conditiile unui carosabil partial umed, fiind semnalate precipitatii sub forma de ploaie slaba, iar pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei, ninge slab, carosabilul fiind curat. Ninge slab si pe DN 1A Cheia - Brasov.In Prahova este valabila o informare meteo de precipitatii si intensificari ale vantului, atentionare valabila pana sambata, 9 ianuarie, ora 10.00.Pe durata avertizarii, la munte, meteorologii au anuntat ca se vor inregistra precipitatii, mai ales de lapovita si ninsoare, fiind posibila depunerea de strat de zapada In Prahova, in zonele montane a inceput sa ninga, iar in restul judetului se inregistreaza precipitatii."Pentru a avea o deplasare in siguranta, in conditiile in care la nivelul tarii sunt emise atentionari meteorologice sau hidrologice care vizeaza fenomene periculoase ( inundatii ninsori viscolite, polei etc.), e important ca, inaintea de a porni in calatorie, sa va informati cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmeaza sa-l parcurgeti si sa luati in considerare folosirea unor rute alternative", a anuntat Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic recomanda conducatorilor auto, pentru siguranta participantilor la trafic , sa-si asigure o buna vizibilitate din autovehicul, prin curatarea parbrizului, lunetei si a geamurilor laterale, sa adapteze viteza la conditiile carosabilului, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta, sa foloseasca frana de motor pentru reducerea vitezei daca circula pe un carosabil umed sau alunecos."Reamintim ca, pentru deplasarea pe suprafete carosabile acoperite cu polei, gheata sau zapada, legislatia rutiera prevede obligativitatea echiparii autovehiculelor cu anvelope de iarna", a mai amintit Centrul Infotrafic.In noaptea de joi spre vineri, Sectia Drumuri Nationale Ploiesti a actionat cu patru autoutilaje, fiind raspandite 19 tone de material antiderapant pe DN1, DN1A si DN71.CITESTE SI: