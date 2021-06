Restrictii de circulatie pe A1 Sibiu - Deva. Portiunile pe care se efectueaza lucrari

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pana marti, pe autostrada A1 pe sensul dinspre Deva catre Sibiu, pe tronsonul kilometric 245 - 244+300 metri (municipiul Sibiu), circulatia este restrictionata pe banda a doua in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie a rosturilor de dilatatie.De asemenea, se vor mai executa lucrari , cu restrictionarea traficului, dupa cum urmeaza:* km 370-369, sunt instituite restrictii de circulatie pentru prima banda si banda de urgenta, sensul Deva - Sibiu, pe raza localitatii Soimus, in vederea efectuarii de lucrari de reparatie rosturi dilatare, pana la ora 16,30;* km 391-412 C1+C2, in jurul localitatii Ilia sunt instituite restrictii de circulatie pentru banda de urgenta, pe ambele sensuri de circulatie; se desfasoara lucrari de prelevare probe asfalt - pana la ora 18,30;* km. 264+400 - 264 C2, in jurul localitatii Cristian - instituita restrictie de circulatie pentru banda de urgenta, pe sensul Deva - Sibiu ; lucrari reparatii tunel, pana la ora 16,00.Se recomanda conducatorilor auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa creasca distanta de siguranta intre autovehicule si sa se asigure temeinic inaintea schimbarii benzii.