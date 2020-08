UPDATE. Traficul pe A2, blocat din cauza unei masini care a luat foc, a fost reluat. Circulatia se desfasoara cu dificultate. Sunt cozi de cativa kilometri

Trafic complet blocat din cauza unei masini care a luat foc

"Precizam ca, din cauza numarului mare de autovehicule, in zona evenimentului se circula in coloana pe aproximativ 2-3 km", a transmis Politia.Traficul pe Autostrada A2 pe sensul spre Constanta este blocat complet, vineri dupa-amiaza. O masina a luat foc. Pompierii si politistii au ajuns la fata locului.In jurul pranzului, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informa ca "pe A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 167, sensul catre litoral, in apropierea localitatii Cernavoda, judetul Constanta, un autoturism a luat foc (defectiune tehnica). Traficul rutier este intrerupt complet pe sensul catre Constanta", a raportat politia.