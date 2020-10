Infotrafic: Microbuz de marfa rasturnat pe DN39, la intrarea in Mangalia

"Pe DN 39 Constanta - Vama Veche, la intrare in localitatea Mangalia, judetul Constanta, un microbuz de marfa in care se aflau 3 persoane s-a rasturnat pe carosabil. In urma impactului, o persoana a fost ranita, fiind constienta si primind ingrijiri medicale la fata locului", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform sursei citate, traficul rutier se desfasoara pe un fir, pe cate o banda pentru fiecare directie. Se estimeaza ca circulatia va fi reluata in conditii normale in scurt timp.