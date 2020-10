Comisia Europeana cere Romaniei si Estoniei sa transpuna integral legislatia UE care incrimineaza discursul de incitare la ura si infractiunile motivate de ura

"Comisia Europeana a decis astazi, 30 octombrie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Estoniei si Romaniei, intrucat legislatiile nationale ale acestor tari nu transpun integral si exact normele UE privind combaterea anumitor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin intermediul dreptului penal. (...) Romania nu a definit in mod corect discursurile de incitare la ura, deoarece nu incrimineaza discursurile de ura care incita la violenta . In plus, Romania incrimineaza doar discursurile de ura care incita la ura atunci cand acest comportament este indreptat impotriva unui grup de persoane definit pe criterii de rasa, culoare, religie, descendenta sau origine nationala sau etnica, dar nu si atunci cand este indreptat impotriva unui membru al unui astfel de grup", a transmis, vineri, Comisia Europeana, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca Estonia si Romania au la dispozitie doua luni pentru a raspunde la intrebarile adresate de Comisie, in caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat."Decizia-cadru privind combaterea rasismului si xenofobiei prin intermediul dreptului penal (Decizia-cadru 2008/913/JAI) are drept scop sa se asigure ca, in intreaga UE, anumite manifestari grave ale rasismului si xenofobiei sunt pasibile de sanctiuni penale efective, proportionate si cu efect de descurajare. Comisia continua sa evalueze transpunerea acestei decizii-cadru si in alte state membre si, daca este necesar, nu va ezita sa initieze alte proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor", a mai transmis Comisia Europeana.De asemenea, Comisia solicita Bulgariei, Croatiei, Ciprului si Romaniei sa puna in aplicare integral normele UE privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale [Directiva (UE) 2016/343]."Aceasta directiva este unul dintre elementele-cheie ale cadrului juridic al UE privind standardele minime comune pentru un proces echitabil, care garanteaza ca drepturile persoanelor suspectate si acuzate beneficiaza de protectie suficienta. Directiva consolideaza increderea reciproca a statelor membre in sistemele lor de justitie penala si faciliteaza astfel recunoasterea reciproca a deciziilor in materie penala. Comisia considera ca masurile nationale de transpunere notificate de Bulgaria, Croatia, Cipru si Romania constituie doar o transpunere partiala a directivei si ca lipsesc anumite dispozitii din directiva", a mai transmis Comisia Europeana.In special, Comisia a identificat deficiente in ceea ce priveste referirile publice la vinovatie, de exemplu, atunci cand autoritatile publice se refera la o persoana ca fiind vinovata in declaratii publice, precum si in ceea ce priveste disponibilitatea unor masuri adecvate daca se intampla acest lucru.De asemenea, exista lacune in ceea ce priveste modul in care persoanele suspectate sau acuzate sunt prezentate, de exemplu in fata instantei, prin utilizarea unor masuri de constrangere fizica, si in ceea ce priveste dreptul de a fi prezent la proces.Comisia a trimis celor patru state membre o scrisoare de punere in intarziere in mai 2018."Astazi, Comisia a trimis avize motivate celor patru state membre, acordandu-le doua luni pentru a raspunde, in caz contrar, cazul poate fi inaintat Curtii de Justitie a UE", a mai transmis CE.Comisia precizeaza ca inchide cazurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor care au fost deschise impotriva Greciei, a Luxemburgului, a Slovaciei si a Suediei, deoarece aceste tari au adoptat norme nationale de transpunere a directivei.