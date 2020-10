Cum a tepuit un preot statul roman cu 1,6 milioane de lei. Prelatul este propus pentru arestare preventiva

Preotul din comuna Samsud, judetul Salaj, este acuzat ca, in calitate de administrator al SC A.T. SRL, a incheiat in cursul anului 2017 contracte de consultanta cu opt societati comerciale infiintate la initiativa sa, pe numele unor persoane fizice, dar pe care tot el le administra, relateaza Adevarul.ro Potrivit procurorilor, barbatul a solicitat in numele respectivelor firme finantari de la bugetul de stat in cadrul programului "Start Up Nation" si a determinat administratorii statutari sa semneze acordul de finantare cu Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului, in vederea acordarii finantarilor nerambursabile, reprezentand ajutorul de minimis acordat din bugetul de stat.Inculpatul a prezentat bancii si Agentiei documente falsificate, respectiv procese verbale de predare primire a utilajelor, procese verbale de receptie si punere in functiune a utilajelor, procese verbale de selectare a ofertei castigatoare, in contextul in care administratorii statutari ai societatilor comerciale nu au semnat aceste documente si nu aveau cunostinta despre intocmirea lor, nici un utilaj nefiind receptionat si nefiind introdus in fluxul tehnologic."Prin folosirea inscrisurilor falsificate inculpatii au obtinut fara drept fonduri in valoare totala de 1,6 milioane de lei provenite sau garantate de la bugetul de stat, fonduri care au fost virate in cea mai mare parte in contul unei societati comerciale cu sediul in Ungaria", au precizat anchetatorii.