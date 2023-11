DIICOT cere inchisoare cu executare pentru fostii ministri Seres si Nagy

Un procuror DIICOT a cerut, luni, pedepse cu executare pentru fostii ministri Codrut Seres si Zsolt Nagy, precum si pentru ceilalti inculpati din dosarul privatizarilor strategice, dupa ce a aratat ca dovezile de la dosar probeaza infractiunile de care acestia sunt acuzati.

Instanta suprema judeca, luni, ultimul termen din acest dosar, la care procurorul si avocatii inculpatilor prezinta judecatorilor pledoariile finale din proces.

Primul care a vorbit a fost procurorul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care le-a cerut magistratilor condamnarea la pedepse cu executare a tututor inculpatilor.

Anchetatorul a aratat ca toate dovezile DIICOT probeaza aderarea, sprijinirea si complicitatea la faptele unui grup infractional organizat, precum si fapta de tradare prin transmiterea de secrete, pentru care este judecat Seres.

In continuare, avocatii inculpatilor pledeaza pentru vinovatia partiala sau chiar nevinovatia clientilor, urmand ca instanta sa ramana in pronuntare si sa dea un verdict in acest caz.

Codrut Seres si Zsolt Nagy, audiati in dosarul privatizarilor strategice

Procesul fostilor ministri Seres si Nagy a avut 59 de termene, iar solutia va putea fi atacata la completul de cinci judecatori al Inainte Curti de Casatie si Justitie.

Ads

Cei doi demnitari sunt acuzati ca ar fi furnizat, in perioada 30 mai 2005 - 21 noiembrie 2006, informatii confidentiale despre o serie de licitatii organizate de minister pentru consultanta sau privatizarea unor societati, precum Electrica Muntenia Sud, Romaero Bucuresti si Avioane Craiova sau SN Radio Comunicatii SA.

Totodata, Codrut Seres si Zsolt Nagy ar fi incercat sa distorsioneze vanzarea unui pachet de 8% din actiunile Petrom si sa influenteze rezultatul unei licitatii privind alegerea consultantului international pentru listarea la bursa a pachetului de 46% din actiunile detinute de statul roman la Romtelecom.

In august 2008, Senatul a aprobat urmarirea penala in cazul lui Codrut Seres si in martie 2009 cei doi fosti ministri au fost trimisi in judecata. Declaratiile celor doi au ramas nechimbate pe tot parcursul procesului. Codrut Seres sustine ca este nevinovat, iar Zsolt Nagy acuza ca este vorba de o razbunare politica.